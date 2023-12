G2 Esports logró para al T1 de Faker En el cierre del torneo exhibición Red Bull League of Its Own los samuráis lograron disponer de los actuales campeones mundiales.

El torneo de exhibición Red Bull League of Its Own 2023 en Berlín, Alemania. Enfrentaba al campeón actual del mundo del League of Legends T1, enfrentarse a los mejores equipos de EMEA. La Red Bull League of Its Own reunió a los equipos europeos: BIG, Team Heretics, G2 esports y el recién llegado a la LEC, Karmine Corp. Las escuadras de EMEA tuvieron que enfrentarse al campeón del mundo, T1, en un torneo exhibición con partidas al mejor de uno.

Aunque no se esperaba que ninguno de los equipos europeos fuera capaz de derrotar a la T1. A pesar de no poder elegir campeones que se habían jugado previamente en ambos lados de la grieta en partidos anteriores del día, la nueva plantilla de Team Heretic y KCorp no lograron que sus partidos parecieran reñidos.

Contra G2 Esports, todo fue diferente. Los Samuráis controlaron la partida desde los primeros minutos, castigando la línea inferior. Con Yike dominando el partido desde el minuto 1 superó consistentemente a su similar Oner y logró poner todo G2 sobre su espalda. Teniendo en cuenta que tuvo un desempeño inferior en el Mundial 2023 y fue un gran signo de interrogación para los fanáticos de G2 a pesar de una buena actuación durante la mayor parte del año, este partido realmente solidificó cuán fuerte puede ser Yike como jungla.