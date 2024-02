Leviatan logra asegurar su pase a Playoffs tras vencer a Infinity Por primera vez en su historia, la bestia marina logró avanzar a la siguiente fase de la Liga Latinoamericana de League Of Legends

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La escuadra argentina Leviatán había tenido un primer split para el olvido, saliendo de la competición temprano y sin poder ganar un solo juego fueron la burla del split pasado. Este 2024 Leviatán se reformó completamente y con un plantel completamente renovado, se jugaban la clasificación a playoffs de la LLA en contra de la ola verde.

Esta semana Leviatán llegaba con un sólido 3-6 en su marcador y se enfrentaba a un adormecido Six Karma en busca de su pase a primera ronda, desde el primer minuto del primer mapa Leviatán dominó a placer la grieta ante un Six Karma que no encontraba sinergia alguna en sus líneas. Leviatán logró hacerse de los objetivos neutrales y con los 4 dragones en poco más de 28 minutos colocó el primer pie en playoffs.

La palabra del coach: Trabajo y mentalidad para cerrar bocas. Que pase el que sigue.#LLA pic.twitter.com/2D9lvBbHVg — LEVIATAN (@LeviatanGG) February 21, 2024

La segunda partida fue un poco más peleada, Six Karma salió a defender los objetivos neutrales y tuvo una fase de líneas más cómoda, en la cual Leviatán no pudo salirse de control. Ya en la pelea de equipo volvería a sentirse la falta de sinergia en el equipo, cosa que Leviatán aprovecharía y tras 2 peleas por objetivos neutrales se quedaba con la victoria y sellaba su pase a playoffs.