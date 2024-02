La fase de grupos de la Capcom Cup llegó a su fin este viernes, el equivalente al mundial de Street Fighter durante los 3 días anteriores, acogió a más de 40 jugadores divido en 8 grupos de 5 que jugaron entre sí, para que 2 de cada uno de ellos avanzaran a la siguiente ronda. 11 latinos de 5 países latinoamericanos se encontraban disputando su pase a la siguiente ronda, donde República Dominicana y Argentina sobresalían por tener más representantes.

Solamente el Mexicano Juan Antonio Medrano García “Kusanagi” y El dominicano Saúl Leonardo “MenaRD”, son los únicos que lograron avanzar a la siguiente fase tras varias sorpresas en la fase de grupos.

Kusanagi avanzó sin problemas en el grupo donde solo perdió 1 de los 5 enfrentamientos reglamentarios, Kusanagi dominó un grupo en donde se encontraba el EVO champion Problem X, quien era el amplio favorito para pasar por winners bracket. Kusanagi se enfrentará al taiwanes UMA en la siguiente fase.

Tired AF.

Thank you all for the messages and good wishes

I didn’t expect to come out in winners side, but I’m glad I managed to complete this years’ goal of not drowning in groups

I’ll try my best this Sunday.

Hope you all can cheer for me

VIVA MEXICO 🇲🇽! #CAPCOMCUPX

— KUSANAGI @ CapCupX (@KusanagiFGC) February 24, 2024