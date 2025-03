La emoción del VCT Masters Bangkok continúa para G2, el equipo representante de VCT Americas en el torneo internacional. Con su pase a la etapa de playoffs aseguró su lugar en el upper bracket venciendo 2-0 a Team Vitality en la primera jornada de la semana. Team Vitality era el gran favorito por los analistas para llevarse los mapas fáciles.

HOW DID HE HIT THAT?!?!?!?! pic.twitter.com/pLKIGfEeNV

— G2 VALORANT (@G2VALORANT) February 28, 2025