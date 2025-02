Todo listo para el First Stand de League Of Legends Del 10 al 16 de marzo en el LoL Park en Seúl, Corea, los mejores equipos de cada región se enfrentarán en una intensa competencia al comienzo de la temporada.

El First Stand Tournament da comienzo a la temporada anual de los esports de LoL, enfrentando a los mejores equipos de cada región en una intensa competencia al comienzo de la temporada. El First Stand fue diseñado para promover la rivalidad entre las regiones, mostrar estrategias innovadoras y establecer el tono del resto del año en los esports de LoL. Los equipos se enfrentan para conseguir el trofeo del First Stand y condiciones de clasificación beneficiosas para su región en el Mid-Season Invitational.

El First Stand consta de dos fases: la Fase de Round Robin al mejor de tres, en la que los equipos compiten en un formato de Round Robin en series al mejor de tres, y la Fase Eliminatoria, en la que los cuatro mejores equipos pasan a una llave de eliminación simple al mejor de cinco.

En la fase de Round Robin, cada equipo compite en una única serie al mejor de tres contra todos los demás equipos, lo que garantiza una competición justa y exhaustiva. La selección de lados para la partida 1 se determina previamente de forma aleatoria, asegurando que todos los equipos tienen la ventaja de selección de lados en dos series y que no la tienen en las otras dos. Al final de esta fase, el equipo que quede en quinto lugar será eliminado y los cuatro mejores avanzarán a la Fase Eliminatoria.

Los cuatro mejores equipos de la fase de Round Robin pasarán a una eliminatoria única al mejor de cinco cuyos enfrentamientos se decidirán en función de los resultados de la fase anterior: el 1.º se enfrentará al 4.º y el 2.º se enfrentará al 3.º. Los vencedores de estas series avanzarán en la llave, que culminará en un último enfrentamiento el 16 de marzo para coronar al campeón del First Stand.

En el formato Fearless Draft, cualquier campeón que sea usado en partidas anteriores de una serie dejará de estar disponible para ambos equipos en futuras partidas, independientemente de qué equipo lo escogiese. Esto da lugar a bloqueos adicionales conocidos como “bloqueos Fearless”. Los 10 bloqueos estándar de la fase de selecciones y bloqueos (“bloqueos estándar”) se mantienen para todas las partidas.