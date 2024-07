El nombre de PUNK en el universo de la comunidad de juegos de pelea es reconocido en todas partes del mundo, es uno de los pocos jugadores que se le puede decir que tienen fama mundial. Además, ser uno de los jugadores más mediático del negocio, es uno de los pocos que ha salido en defensa de los jugadores cuando, organizadores y eventos simplemente se quedan por debajo de los estándares adecuados para el desarrollo de los esports.

Entre tanto reconocimiento mundial y de parte de sus similares, uno pensaría que Punk entra entre los jugadores más ganadores de los esports, pero nada más alejado de la realidad. Este fin de semana el nativo de Estados Unidos logró ganar su primer torneo Tier 1 de su carrera en el juego principal de Street Fighter; El CEO 2024.

Congratulations to your #SF6 Top 8 at #CEO2024!

🏆@PunkDaGod

🥈@DCQ_CN

🥉@nephewdork

🏅@iDomNYC

🏅@sf5nl

🏅@JustAKidd55

🏅@NoahtheProdigy

🏅@LexxFGC

Thanks to the legends @JWonggg and @IFCYipeS for their commentary!

📸: @RellFGC pic.twitter.com/ECEykTeEYc

— CEO 2024 on 6/28-30! start.gg/ceo (@CEOGaming) June 30, 2024