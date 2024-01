Mediamte sus redes sociales oficiales, la compañía de bebidas energéticas Red Bull anuncio fecha y lugar de su evento Kumite. El Red Bull Kumite ha sido uno de los eventos más revolucionarios de los últimos años en la FGC. El torneo que mezcla mediante invitación a los grandes nombres de la escena de Street Figther 6 y permitiendo una clasificación de jugadores mediante un torneo previo.

El Red Bull Kumite llega a la capital del mundo New York, específicamente al Green Point Terminal Warehouse. Del 16 al 17 de marzo, el depósito acogerá a los máximos pro gamers actuales. El torneo será el primer gran evento post parche de primer año del juego y supone un gran reto la adaptación del mismo. Entre los nombres ya confirmados están el polémico Victor Woodley “Punk”, el campeón mundial del 2018 Tsunehiro Kanamori “Gachikun”, Adel Anouche “Big Bird” y el Campeón mundial actual, el dominicano Saúl Leonardo “MenaRD”.

In the bright lights of Brooklyn, a legendary tournament will rise once more!

16 of the best #StreetFighter6 players will meet in the cage, battling to unveil a new champion.

Welcome to Red Bull Kumite New York! 🇺🇸#REDBULLKUMITE NEW YORK | March 16 & 17, 2024

Tickets & info:… pic.twitter.com/IeCMzDADfl

