Six Karma acaba con el miracle run de Isurus La ola verde terminó con la temporada del tiburón con marcador de 3-2 y está a un paso de la gran final.

Se acerca el final del torneo clausura de la Liga Latinoamericana de League Of Legends. En el marco de definir los finalistas de la ola verde de Six Karma se enfrentaba al Tiburón de Isurus. Isurus que ha sido un equipo completamente diferente desde la que arrancaron los playoffs, peleando desde la parte baja del braket. Se enfrentaba a un Six Karma que cayó a manos de Estral.

Se necesitaron 5 mapas para poder definir un ganador. En el primero de la serie, Six Karma tomó la ventaja con una mejor composición para peleas por equipos. En el segundo juego, Isurus controló el juego temprano con ventaja en el carril superior y central, Six Karma trató de recuperarse, Pero Isurus con un Baron ponía el 1-1 en la serie.

Para el tercero Isurus empezaba tropezando, pero tras el juego medio empezaban a carburar y con la bonificación logró abrir la base enemiga y conseguir la ventaja en la serie. Para el cuarto Cody lograba sacar mucha ventaja en el carril central, Six Karma logró un Barón Nashor y mandó esto a la quinta partida.

El último enfrentamiento, Six Karma sacó ventaja en juego temprano. Isurus intentaba remontar, pero la ola verde logró una diferencia de oro considerable. Finalmente, con el Nashor en su poder, plantearon un último cinco contra cinco por el carril inferior que le dio la victoria.

Six Karma ahora se las verá contra Estral por el pase a la gran final donde ya espera Rainbow 7 para definir el campeón de la LLA.