La UFC se encuentra en un torbellino de controversias desde que Conor McGregor anunció su baja para la pelea contra Michael Chandler. Desde entonces, las noticias —y los rumores, en su mayoría— no han cesado de proliferar, dando a la compañía estadounidense el impulso necesario tras semanas de escasez de titulares significativos. Tras un prolongado periodo de silencio y especulaciones, el viernes pasado, McGregor finalmente reveló la causa de su ausencia: una fractura en el dedo meñique del pie izquierdo. “Iniciamos el entrenamiento sin todo el equipo de protección y, al dar una patada, me rompí el dedo. Me quedan dos peleas en el contrato. Volveré, sólo necesito tiempo”, compartió ‘The Notorious’ a través de sus redes sociales.

El sábado, McGregor continuó activo en sus plataformas digitales. “Nunca más pelearé lesionado y nunca más perderé una pelea”, afirmó en su cuenta de X (antes Twitter). Esta vez, su declaración provocó una respuesta contundente por parte de Ilia Topuria. “Mentalmente, estás quebrado. Esa es la lección más grande que te llevas. Dudas de ti mismo, de tus habilidades, de tu preparación, por eso no te presentas. Eres una perra”, disparó el hispanogeorgiano contra McGregor, quien no ha pisado el octágono en tres años.

