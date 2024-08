¿Quién es Stick?

Stick es uno de los nombres más reconocidos en la escena del freestyle en Perú. Conocido por su estilo crudo y líricas contundentes, ha sido tricampeón de la Red Bull Batalla en su país y subcampeón de la FMS Perú, consolidándose como uno de los mejores freestylers del país. En su más reciente canción, “A mi estilo”, expresa su amor por el rap y su determinación de mantenerse fiel a su estilo:

“Y si mañana me muero fue haciendo lo que más quiero, viviendo a mi estilo puro y sincero. Y si mañana despego y sueno por el mundo entero fue rapeando a mi estilo crudo y sin peros”.

Esta frase refleja la autenticidad que siempre ha caracterizado a Stick, quien ha preferido mantenerse firme en su esencia, aun cuando esto le haya costado su continuidad en la FMS.

Las teorías detrás de su expulsión

Existen diversas teorías sobre las razones detrás de la salida de Stick de la FMS Perú. Una de las más comentadas es la falta de “viralidad” en sus batallas. Aunque Stick ha quedado consistentemente en el top 3 de la FMS Perú, algunos argumentan que sus batallas no generan el mismo nivel de entretenimiento que otros competidores, y que su estilo, aunque sólido, no ha logrado captar la atención de las masas a nivel internacional. Luis Diego Cassano, un usuario en redes sociales, comentó: “Stick lo único que está logrando es que sus demás compañeros se queden sin trabajo. Estuvo tres temporadas en FMS Perú e internacionalmente no destacó en ningún corte, fue el menos visto en Perú en su tercera temporada”.

Otra teoría apunta a que la decisión de expulsar a Stick podría tener un trasfondo más personal. Algunos sugieren que su salida responde a desacuerdos internos con la organización de la FMS Perú o a la falta de apoyo en proyectos futuros, como la FMS Andes. En un inicio, Urban Roosters tenía planes de fusionar varias ligas para crear la FMS Andes, proyecto que fue rechazado por figuras como Stick, Jota, Nekroos y Choque. Esto generó tensiones entre los competidores y la organización, lo que podría haber influido en la decisión de expulsar a Stick.

Su expulsión según el mismo Stick