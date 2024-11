El autobús oficial del Real Madrid protagonizó un pequeño accidente en su retorno a la capital española tras el partido en Liverpool. La colisión, que involucró a un camión, resultó en la rotura de uno de los faros delanteros del vehículo.

Just been sent this, Madrid's coach has crashed on the M40. pic.twitter.com/cQXVSgOCXj

— dave (@UTFR93) November 28, 2024