Lionel Messi, leyenda viva del fútbol y símbolo del FC Barcelona, volvió a expresar su amor y gratitud hacia el club catalán en una entrevista que será emitida esta noche en el programa Nou Clam de 3Cat (22:05 horas). La conversación, conducida por David Carabén, Comisionado del 125 aniversario del Barça, marca un emotivo tributo a una institución que ha marcado profundamente la vida del astro argentino.

Messi comenzó felicitando al Barça por sus 125 años de historia, resaltando la singularidad del club en un mundo futbolístico en constante cambio. “Primero, felicitarlos por estos 125 años. Es un orgullo ser parte del club y ser hincha del Barcelona. Tuve la suerte de que Dios me llevó hasta este lugar y me permitió pasar toda mi vida en ese maravilloso club”, afirmó.

Aunque no podrá asistir a la gala de celebración este viernes debido a compromisos previos, Messi dejó claro que su corazón sigue latiendo azulgrana. “El Barça es especial, diferente a todos los clubes, y eso es algo difícil de lograr hoy en día con cómo se maneja el fútbol moderno. Que el primer equipo represente esos valores nos llena de orgullo”, añadió.

El ocho veces ganador del Balón de Oro confesó que extraña profundamente al Barça y a la ciudad de Barcelona, donde vivió la mayor parte de su carrera. “Extraño mucho el club, la ciudad, la gente y el cariño. Como siempre digo, ojalá podamos seguir haciendo más grande a este club”, expresó.

Messi, quien actualmente brilla en el Inter Miami, ha reiterado en varias ocasiones su deseo de regresar a Barcelona una vez termine su carrera como jugador. “Tengo la intención de volver a vivir allí. Barcelona es mi casa, es el lugar donde crecí como futbolista y como persona”, explicó el astro argentino.

Messi también se tomó un momento para elogiar el trabajo del Barça actual bajo el mando de Hansi Flick, destacando el protagonismo de los canteranos y el estilo de juego que caracteriza al club. “Es admirable el fútbol que están desplegando. Ver a los chicos de la cantera desempeñarse tan bien en el primer equipo es algo que siempre me llena de orgullo y me recuerda lo especial que es este club”, comentó.

