El Brighton & Hove Albion y el Nottingham Forest se preparan para un choque crucial este sábado 29 de marzo, en el que ambos equipos buscarán sumar puntos clave en la recta final de la Premier League 2024/25.

Mientras los Seagulls, dirigidos por Fabian Hürzeler, aspiran a acercarse a los puestos de clasificación a la Champions League, el conjunto de Nuno Espírito Santo necesita una victoria para mantenerse en la pelea por la zona alta de la tabla.

Sin embargo, ambos equipos llegan al partido con bajas sensibles que podrían influir en el resultado. A continuación, repasamos las alineaciones probables, los jugadores ausentes y los detalles más importantes del encuentro.

Welbz with the 114th minute winner last time out in the FA Cup! 🥶 @DannyWelbeck 💫 pic.twitter.com/1ne3O068uF

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 29, 2025