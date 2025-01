Carlo Ancelotti ha decidido escuchar a la afición y expertos del fútbol: el técnico italiano alineará a Raúl Asencio como central titular en el próximo partido del Real Madrid, mientras que Aurélien Tchouaméni volverá a ocupar su habitual rol en el mediocampo. Este cambio de estrategia parece ser una respuesta directa a las fuertes críticas recibidas tras el Clásico contra el Barcelona, en el que el equipo blanco cayó derrotado por un contundente 5-2.

En el Clásico, Ancelotti sorprendió al colocar a Tchouaméni como central en un intento de compensar la ausencia de Éder Militão por lesión. Sin embargo, el experimento fue un desastre. El francés, que habitualmente brilla como mediocampista defensivo, se mostró incómodo y desbordado en una posición que no es natural para él, algo que el Barcelona aprovechó para exhibir su poder ofensivo con goles de jugadores como João Félix y Robert Lewandowski.

La decisión generó un aluvión de críticas por parte de la prensa y la afición, quienes señalaron a Ancelotti como principal responsable por exponer a Tchouaméni en un rol para el que no estaba preparado.

Ahora, con el equipo enfrentando al Celta de Vigo, Ancelotti ha optado por confiar en Raúl Asencio, un joven talento de la cantera que había sido relegado a un segundo plano en favor de improvisaciones tácticas como la de Tchouaméni. Asencio, que destacó en las categorías inferiores del Real Madrid, había estado esperando una oportunidad para demostrar su valía en el primer equipo.

Con esta decisión, Ancelotti busca solucionar los problemas defensivos que quedaron en evidencia contra el Barcelona y, al mismo tiempo, devolver confianza a un mediocampo que depende de Tchouaméni para mantener el equilibrio del equipo.

El mediocampista francés regresa a su posición habitual como pivote defensivo, donde es capaz de desplegar su capacidad de recuperación de balón y visión de juego. Su retorno al centro del campo no solo refuerza esa zona, sino que también permite que jugadores como Jude Bellingham y Toni Kroos puedan desempeñar sus roles más ofensivos con mayor libertad.

🗣️ Sandro Ramirez (Las Palmas): "Raúl Asencio is a great player. He's getting fewer opportunities than he deserves. When he comes on, he shows the level he has." pic.twitter.com/HXn8licXcx

— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 16, 2025