¿Ancelotti fuera del Real Madrid? Ultimátum para el entrenador en la Copa del Rey

Ancelotti bajo el foco tras la derrota en la Supercopa

La derrota del Real Madrid en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona (2-5) no solo dejó un sabor amargo entre los aficionados, sino que también puso en tela de juicio la continuidad de Carlo Ancelotti. Aunque desde la directiva blanca se asegura que el puesto del entrenador italiano no está en peligro inmediato, el descontento en las gradas del Bernabéu es palpable.

La afición, que exige resultados inmediatos y un juego convincente, podría ser determinante en este contexto. Según fuentes cercanas al club, un nuevo tropiezo esta noche ante el Celta podría ser la gota que colme el vaso para algunos sectores de la junta directiva, quienes ya analizan posibles escenarios en caso de una eliminación temprana de la Copa del Rey.

La Copa del Rey, un examen sin margen de error

El partido de esta noche contra el Celta de Vigo no es solo un duelo más en el calendario del Real Madrid. Después de haber perdido la Supercopa, caer en Copa del Rey significaría despedirse de dos títulos en menos de una semana, un golpe difícil de asimilar para un club con la exigencia histórica de los blancos.

Ancelotti es consciente de la importancia de este encuentro, y aunque se espera que haga algunas rotaciones en el once titular, no podrá permitirse arriesgar demasiado. Jugadores clave como Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Antonio Rüdiger están llamados a liderar el equipo en un partido que se disputará a todo o nada.

Voces divididas dentro del club

La posibilidad de una destitución inmediata de Ancelotti no es descartable en caso de derrota. Aunque no hay unanimidad dentro del club, algunos dirigentes consideran que el italiano estaría en una “posición delicadísima y difícilmente reversible” si no logra avanzar en la Copa.

Otros, en cambio, prefieren que el técnico enfoque todos sus esfuerzos en las competiciones prioritarias: La Liga y la Champions League. Esta visión más pragmática apunta a que la rotación en Copa del Rey podría ser una estrategia lógica, aunque altamente arriesgada dada la situación actual.

¿Qué está en juego para el Real Madrid y Ancelotti?

El historial reciente del Real Madrid en este tipo de situaciones no da lugar a segundas oportunidades. La presión de la afición, combinada con la alta expectativa de resultados, ha sido determinante en el destino de entrenadores anteriores. Si bien Ancelotti cuenta con el respaldo de gran parte de la plantilla y aún tiene margen en la liga y la Champions, la paciencia en el entorno blanco suele ser limitada.

Un futuro incierto

El Santiago Bernabéu será el epicentro de una noche cargada de emociones y decisiones clave. ¿Logrará el Real Madrid responder a las expectativas y darle un respiro a Ancelotti? ¿O el técnico italiano vivirá su última noche al frente del banquillo blanco?

El partido de esta noche no solo decidirá el futuro del Real Madrid en la Copa del Rey, sino también el destino de una figura emblemática que, aunque ha dejado huella en el club, ahora enfrenta su momento más crítico. La respuesta, como siempre, la dará el terreno de juego.