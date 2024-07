Argentina vs. Colombia: a qué hora y dónde ver la final de Copa América en Dominicana La selección campeona del mundo va por un nuevo campeonato frente a Colombia que quiere volver a gritar campeón tras más de dos décadas.

Argentina enfrentará a Colombia este domingo desde las 08:00 pm por la final de la Copa América. Para el partido que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, el entrenador Lionel Scaloni podría repetir el equipo por cuarta vez en su ciclo, aunque tiene una duda. Por su parte, Néstor Lorenzo deberá ver cómo se las arregla para reemplazar a las bajas importantes que tiene en el once inicial.

Cómo llegan Argentina y Colombia a la final de Copa América

Después de la victoria 2 a 0 ante Canadá, en uno de los mejores partidos de la Argentina en la Copa América, Scaloni mantendría la mayoría de los titulares para la final, toda una anormalidad ya que solo repitió equipo tres veces en todo su ciclo. De todas maneras, puede tener un inconveniente, ya que Gonzalo Montiel, quien reemplazó a Nahuel Molina para reforzar la marca ante Alphonso Davies, se entrenó diferenciado.

En lo que será la despedida de Ángel Di María de la Albiceleste, el entrenador que conquistó el Mundial en Qatar contará con todos los futbolistas a disposición, aunque Marcos Acuña arrastra una molestia muscular que lo marginó de los últimos partidos.

En el mediocampo, el cuerpo técnico parece haber encontrado su tridente ideal y no tendría intenciones de tocarlo. Al contrario de sus costumbres, el técnico argentino durante la competencia continental esperó por la mejoría de Enzo Fernández, incluso brindándole minutos en distintas posiciones para ver si se sentía más cómodo. Con Canadá, el jugador del Chelsea volvió al nivel que se espera de él y no saldría.

Colombia consiguió clasificarse a una final de Copa América después de 23 años (2001 fue la última vez, jugando de local) después de ganarle a Uruguay por 1 a 0 en la semifinal. De todas maneras, no todo es alegría para el conjunto cafetero, que no contará con un titular clave en su once inicial: Daniel Muñoz. El defensor fue expulsado después de pegarle un codazo a Manuel Ugarte.

Además, el mediocampista Richard Ríos salió lesionado y aún no se sabe si estará disponible. Lorenzo y su equipo ya sufrieron la lesión de un hombre titular cuando John Lucumí, el central que hacía pareja con Davinson Sánchez, se lesionó en el debut ante Paraguay. Contra la Garra Charrúa, volvió a estar disponible pero no vio minutos.

Para la final, Matheus Uribe parece presentarse como el reemplazante natural de Ríos, aunque no sean el mismo estilo de jugador, ya que Ríos es más ofensivo y tiene mejor llegada. En el lateral derecho, Santiago Arias, quien reemplazó a Muñoz tras la expulsión, parece ser el apuntado para ir desde el arranque.

Las probables formaciones de Argentina vs Colombia

Argentina : Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. D.T.: Lionel Scaloni.

: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. D.T.: Lionel Scaloni. Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias; Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Matheus Uribe, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luís Díaz; Jhon Córdoba. D.T.: Néstor Lorenzo.

