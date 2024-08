Your browser doesn’t support HTML5 audio

La UEFA Europa League tambien modifica su formato para la nueva temporada 2024/25, que será presentado oficialmente en el sorteo de este viernes. Este evento, que sigue a la reciente realización del sorteo de la Champions League, definirá los enfrentamientos de los 36 equipos que participarán en la competición.

El sorteo de la Europa League se realizará el viernes 30 de agosto, en un evento que permitirá a los clubes conocer a sus rivales para la próxima edición del torneo. Cada equipo será emparejado con ocho adversarios al azar entre cuatro bombos diferentes. El sorteo se llevará a cabo en orden descendente, comenzando con el Bombo 1 y finalizando con los restantes. Los detalles específicos sobre las fechas y horarios de los partidos se publicarán el sábado 31 de agosto, en un esfuerzo por evitar conflictos de programación con la UEFA Champions League y la UEFA Conference League.

Este año, la Europa League abandona el tradicional formato de Fase de Grupos y adopta una nueva estructura de liga, similar a la que se implementa en Champions League. En el nuevo formato, cada uno de los 36 equipos jugará ocho partidos contra diferentes oponentes: cuatro en casa y cuatro fuera. Este cambio, que amplía el número de participantes de 32 a 36 equipos, busca aumentar la competitividad y ofrecer un mayor espectáculo a los aficionados.

El torneo dará inicio con la Fase de Liga el 25/26 de septiembre de 2024 y concluirá el 30 de enero de 2025. Tras esta fase, se dará paso a la Fase de Eliminación Directa, con los siguientes partidos programados:

