¡Confirmado! Así quedaron definidos los grupos de Champions League El sorteo para la nueva temporada de la UEFA Champions League ha definido los grupos en un formato innovador. En esta nueva edición habrá grandes enfrentamientos desde muy temprano.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La UEFA ha dado a conocer los grupos para la nueva edición de la Champions League, marcando el inicio de una temporada que promete ser inolvidable. El sorteo realizado en el lujoso Grimaldi Forum de Mónaco ha revelado los cuatro grupos de nueve equipos cada uno, en lo que será la primera edición con este formato expandido.

A diferencia de los formatos anteriores, esta temporada introduce una fase de grupos XL, en la que cada equipo disputará un total de ocho partidos: cuatro en casa y cuatro como visitante. Los ocho mejores equipos de la fase de grupos avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados en las posiciones 9 a 24 de la tabla general disputarán partidos de ida y vuelta para obtener las ocho plazas restantes en la siguiente ronda. El calendario completo de partidos será anunciado el próximo sábado 31 de agosto.

Entre los equipos del pote 1, el Manchester City, ha quedado emparejado en un grupo desafiante con el Inter de Milán, PSG, Brujas, Juventus. El Bayern Múnich, otro de los grandes favoritos, se enfrentará a rivales de la talla del PSG, Barcelona y Benfica, mientras que el Borussia Dortmund tendrá que medir fuerzas contra Barcelona, Real Madrid y Shakhtar Donetsk.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Barcelona, en su camino hacia el título, enfrentará a equipos de gran calibre como Bayern Múnich y Borussia Dortmund, además de Benfica y Atalanta. Por su parte, el Real Madrid se enfrentará a Borussia Dortmund y Liverpool, así como al Milan y otros equipos formidables.

El Atlético de Madrid se enfrentará a rivales como Leipzig y PSG, además de Bayer Leverkusen y Benfica. El Atalanta, por su parte, competirá contra Barcelona y Real Madrid, mientras que el Brujas de Zaid Romero tendrá que medirse con el Borussia Dortmund y Manchester City, entre otros.

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Equipos como el Shakhtar Donetsk y el Benfica, con la participación de jugadores destacados como Nicolás Otamendi y Ángel Di María, también tendrán que sortear grupos exigentes, con duelos importantes contra gigantes europeos y otros clubes ambiciosos.

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

La UEFA ha preparado una temporada que no solo pone a prueba la calidad y la preparación de los equipos, sino que también promete una serie de encuentros vibrantes y sorpresas inesperadas. La fase de grupos XL ofrece una oportunidad única para ver a los mejores clubes europeos enfrentarse en una serie de partidos intensos que definirán el rumbo de la competencia.

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/G22WtdPeMb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Los fanáticos de la Champions League pueden prepararse para una emocionante temporada que arrancará en breve y que seguramente mantendrá a todos al borde de sus asientos. ¡Que empiece la cuenta regresiva para el debut de esta nueva y fascinante etapa del torneo más prestigioso del fútbol europeo!