En un emocionante sorteo que ha capturado la atención de los aficionados al fútbol de todo el continente, el FC Barcelona ha desvelado su destino para la nueva fase de grupos de la UEFA Champions League. Bajo el renovado formato de la competición, el equipo dirigido por Hansi Flick se prepara para una serie de enfrentamientos que prometen ser tan desafiantes como emocionantes.

⭐ Our opponents for the Champions League! ⭐ pic.twitter.com/rhBHvbWrOF

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2024