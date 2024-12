El fútbol mexicano se prepara para un nuevo Clásico Tapatío, esta vez en formato amistoso. Atlas y Chivas de Guadalajara se enfrentan este viernes 27 de diciembre a las 20:45 horas en el Estadio Jalisco, en lo que promete ser un duelo lleno de emociones, incluso fuera de la competencia oficial.

Chivas en busca de consolidarse bajo Óscar García

El equipo rojiblanco llega a este partido tras una pretemporada marcada por algunos contratiempos. En su fase de preparación, que se realizó en Zacatecas, Chivas vivió una situación de inseguridad que afectó a parte de su delegación. A pesar del incidente, el equipo decidió continuar con su plan y jugar el amistoso ante Mineros de Zacatecas el pasado 21 de diciembre, donde terminó en empate 0-0.

Este fue el primer partido de la era de Óscar García como director técnico del Guadalajara, quien ha tomado las riendas del equipo tras la salida de Veljko Paunović. En este encuentro, García optó por probar a futbolistas provenientes del Tapatío y a aquellos que, aunque parte de la plantilla, aún no tienen su lugar asegurado en el once titular. El refuerzo confirmado hasta ahora es Miguel Tapias, quien podría ser clave en el planteamiento del entrenador.

A pesar de que el resultado ante Mineros no fue el más positivo, García podrá contar con jugadores más importantes de la plantilla para este Clásico Tapatío, lo que aumenta las expectativas en cuanto a la competitividad del encuentro.

Atlas busca mejorar tras un año complicado

Por su parte, Atlas, dirigido por Diego Cocca, llega con el objetivo de cerrar su ciclo de amistosos con una buena imagen. El equipo rojinegro tuvo un desempeño irregular en el cierre del torneo pasado, con resultados que incluyeron una dolorosa derrota por 4-0 ante Monterrey y empates ante Cruz Azul y Necaxa. A pesar de estos tropiezos, el equipo buscará en este Clásico Tapatío consolidar el trabajo de la pretemporada y mejorar su dinámica en la cancha.

Este encuentro será de especial relevancia para Atlas, ya que el equipo buscará aprovechar el descanso y la preparación para encarar con optimismo la siguiente temporada, después de un 2023 con altibajos.

Últimos encuentros y expectativas

Chivas, por su parte, no ha tenido un 2023 fácil. La derrota ante Atlas en el Play In de la Liga MX marcó un duro golpe en el camino hacia la clasificación, pero el equipo tiene una nueva oportunidad con Óscar García al mando. El empate 0-0 ante Mineros no dejó gran sabor de boca, pero la afición espera más de su equipo en este tradicional encuentro.

Este nuevo Clásico Tapatío servirá como un termómetro para ambos equipos de cara a los desafíos que se avecinan en el próximo torneo, y como una oportunidad para sus jugadores de mostrar su nivel y afianzar su lugar en la plantilla.

El partido, que se disputará en el Estadio Jalisco este viernes 27 de diciembre a las 20:45 horas (México), se espera con gran expectación por parte de los aficionados de ambos equipos. A pesar de ser un amistoso, la rivalidad y la emoción del Clásico Tapatío se mantienen intactas, y la afición ya está lista para apoyar a su equipo.