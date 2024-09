El prestigioso Balón de Oro, el galardón que reconoce al mejor futbolista del año, está a punto de celebrarse en su 68ª edición, con la ceremonia programada para el 28 de octubre en el emblemático Teatro del Châtelet en París. Esta edición trae consigo una novedad importante: además del premio al Mejor Jugador, France Football añadirá distinciones para los mejores entrenadores masculino y femenino del año, ampliando así el alcance de la premiación.

📅 📍Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world’s most prestigious individual football player awards!#ballondor pic.twitter.com/JwET3KgwgP

— Ballon d'Or (@ballondor) June 6, 2024