El Abierto de Estados Unidos, el último de los cuatro torneos de Grand Slam del calendario tenístico, está demostrando ser un escenario de sorpresas inesperadas y cambios radicales en el panorama del tenis mundial. Mientras el evento se desarrolla en Nueva York, el ritmo de eliminaciones de favoritos está dejando a los seguidores y expertos boquiabiertos.

En la categoría masculina, donde la estabilidad y el dominio de los grandes nombres parecen ser la norma, el 2024 ha sido un año de anomalías. Desde el inicio del torneo, las sorpresas han sido la tónica. Carlos Alcaraz, el prometedor joven español y número 3 del ranking ATP, fue eliminado en una de las primeras rondas, marcando el comienzo de una serie de inesperados reveses.

El drama no se detuvo ahí. Novak Djokovic, el serbio que ostenta el récord de más títulos de Grand Slam y actual número 2 del mundo, también sufrió una inesperada eliminación. La caída de ambos gigantes dejó a los fanáticos atónitos y cuestionando las predicciones previas al torneo. A esto se sumó la derrota del noruego Casper Ruud, quien, a pesar de ser el octavo cabeza de serie, fue sorprendido por el estadounidense Taylor Fritz, conocido por su solidez en pistas duras.

🎶 WELCOME TO NEW YORK SEMIFINALS (TAYLOR’S VERSION) 🎶 pic.twitter.com/JueGwfcRjL

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2024