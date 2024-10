Por esta razón el Borussia Dortmund tiene dos estrellas en su escudo Las dos estrellas que adornan el escudo del Borussia Dortmund son más que simples adornos. Representan una rica historia de títulos en la Bundesliga y un legado de grandeza en el fútbol alemán.

Si alguna vez te has preguntado por qué el Borussia Dortmund lleva dos estrellas encima de su icónico escudo amarillo y negro, no estás solo. Este distintivo no es exclusivo de los clubes de Alemania, pero cada país tiene su propio criterio para otorgar estas insignias. En el caso del fútbol alemán, las estrellas tienen un significado preciso y representan los campeonatos de liga ganados desde la creación de la Bundesliga en 1963. El Borussia Dortmund, con cinco títulos de Bundesliga, es uno de los equipos que ha ganado el derecho a portar con orgullo estas dos estrellas doradas en su camiseta.

Las estrellas sobre los escudos de los clubes de fútbol son una tradición que se remonta a 1958, cuando la Juventus de Italia decidió bordar una estrella en su camiseta para conmemorar su décimo título de la Serie A. Desde entonces, esta práctica se ha extendido a equipos de todo el mundo, aunque con criterios que varían según el país y la competición. En el caso de Alemania, las estrellas se otorgan a los clubes que han ganado al menos tres títulos de la Bundesliga, una de las ligas más prestigiosas del mundo.

El sistema de estrellas de la Bundesliga establece que:

Una estrella se otorga a los clubes que han ganado tres campeonatos de liga.

se otorga a los clubes que han ganado tres campeonatos de liga. Dos estrellas para los que han alcanzado cinco títulos.

para los que han alcanzado cinco títulos. Tres estrellas para aquellos con diez campeonatos.

para aquellos con diez campeonatos. Cuatro estrellas se otorgan a equipos que han ganado 20 o más títulos.

En este contexto, el Borussia Dortmund luce con orgullo dos estrellas sobre su escudo, ya que ha conseguido ganar la Bundesliga en cinco ocasiones: en las temporadas 1994-95, 1995-96, 2001-02, 2010-11 y 2011-12. Estos títulos representan una era dorada para el club, especialmente en la década de 2010, cuando el Dortmund, bajo la dirección de Jürgen Klopp, se consagró como uno de los equipos más fuertes de Europa, disputando incluso la final de la Champions League en 2013.

Sin embargo, el Borussia Dortmund no solo ha sido exitoso en la era moderna de la Bundesliga. Antes de la creación de esta competición en 1963, el club ya había ganado tres Campeonatos de Alemania en las temporadas 1955-56, 1956-57 y 1962-63. Estos títulos no cuentan oficialmente para la Federación Alemana de Fútbol en el sistema de estrellas de la Bundesliga, pero forman parte integral de la rica historia del equipo.

El único club en Alemania que supera al Borussia Dortmund en títulos es el Bayern de Múnich, que ostenta cuatro estrellas, lo que refleja su dominio absoluto en el fútbol alemán con 32 títulos de Bundesliga hasta la fecha. Otros clubes, como el Borussia Mönchengladbach, el Hamburgo y el Stuttgart, también han ganado campeonatos suficientes para lucir estrellas, aunque con menos frecuencia que el Dortmund y el Bayern.

Las dos estrellas sobre el escudo del Borussia Dortmund no solo simbolizan sus éxitos en la Bundesliga, sino también la historia y el legado de un club que ha dejado su huella en el fútbol alemán y europeo. Con una afición apasionada y un estadio temido por sus rivales, el Dortmund sigue siendo un gigante del fútbol mundial. Cada vez que sus jugadores saltan al campo con esas dos estrellas en el pecho, representan el esfuerzo, la dedicación y los logros que han definido a este club a lo largo de los años.

El fútbol sigue, y el Borussia Dortmund continúa escribiendo nuevas páginas de su historia, mientras sus dos estrellas permanecen como recordatorio de sus triunfos pasados y de los desafíos que aún quedan por conquistar.