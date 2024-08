Vitor Roque vive un momento de contrastes en su carrera. Mientras que en el FC Barcelona buscan desesperadamente una salida para él, en Brasil sigue siendo considerado una de las grandes promesas de su generación. Con apenas 19 años (nacido en febrero de 2005), el reconocimiento a su talento no se ha desvanecido en su país natal. Así lo demuestra la reciente convocatoria del delantero por parte de Ramón Menezes para la selección Sub-20 de Brasil. Roque se unirá al equipo para disputar dos amistosos contra México el 5 y 8 de septiembre en São Januário, el estadio del Vasco da Gama. Estos partidos servirán como preparación para el Sudamericano Sub-20, que se celebrará en enero en Perú, un torneo en el que Roque ya deslumbró en 2023, captando la atención de clubes importantes, incluido el Barcelona.

