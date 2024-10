Your browser doesn’t support HTML5 audio

Celia Gómez García-Quijada, nacida el 29 de septiembre de 2008 en Madrid, es una de las figuras emergentes del fútbol español. Producto de La Academia del Atlético de Madrid, esta talentosa futbolista ha recorrido un camino ascendente que la ha llevado a ser parte de la Selección Española Sub-17 en el Mundial que se disputa en República Dominicana. A sus 16 años, Celia está demostrando que tiene el potencial para convertirse en una de las grandes referentes del fútbol femenino.

🇪🇸| GOLAZO!! Celia Segura scores for Spain U17 against South Korea U17. What a finish!! 😮‍💨 pic.twitter.com/FAH0enCNXu

— ALL ABOUT BARÇA (@AllAboutBarcaa) October 19, 2024