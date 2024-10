En el competitivo mundo del fútbol, donde el liderazgo femenino ha luchado históricamente por encontrar espacio, Natalie Henderson se ha erigido como un símbolo de cambio y excelencia. Con una destacada trayectoria como jugadora y entrenadora, Henderson es actualmente la entrenadora principal de la selección femenina sub-17 de Inglaterra, a la que dirige en la Copa Mundial Femenina Sub-17. Pero su historia va mucho más allá de la línea de banda en un torneo internacional.

Antes de asumir su rol en el equipo nacional, Henderson fue una pionera en el fútbol masculino, al convertirse en la primera mujer en ocupar un puesto a tiempo completo como entrenadora en una academia masculina de la Premier League. Durante ocho años, fue la cabeza de la fase de desarrollo juvenil del Newcastle United, lo que la colocó como única mujer en dirigir un equipo juvenil en una academia de la Premier League de categoría 1 hasta su salida en 2021. Su trabajo en Newcastle no solo fue innovador, sino también revolucionario, al marcar un antes y un después para las entrenadoras dentro del sistema de academias de élite del fútbol inglés.

The #U17WWC starts at midnight for our #YoungLionesses!

They take on Kenya in their opening group game

October 17, 2024