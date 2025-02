El próximo miércoles 12 de febrero, el Celtic recibirá al Bayern Múnich en Celtic Park en el partido de ida de los playoffs de la Champions League 2024/25. Brendan Rodgers y Vincent Kompany tienen claro que no hay margen de error en una serie tan reñida. A pocos días del encuentro, ambos entrenadores ya delinean sus formaciones iniciales, adaptándose a las bajas y confiando en sus piezas clave para dar el golpe en el primer choque.

Brendan Rodgers planea un esquema 4-3-3 para intentar sorprender al Bayern desde el primer minuto. Sin Daizen Maeda disponible para el partido de ida, el técnico escocés se apoyará en el liderazgo de Adam Idah en el ataque y en la experiencia de Kasper Schmeichel bajo los palos. La alineación probable del Celtic sería:

Rodgers confía en que su tridente ofensivo pueda generar peligro a una defensa bávara que ha mostrado ciertos problemas en algunos encuentros recientes. La dupla en el mediocampo formada por McGregor y Hatate será clave para controlar el ritmo del partido y lanzar transiciones rápidas.

🏟️ #UCL Knockout Phase Play-off 1st Leg!

Come on you Bhoys in green! 💚#CelticBayernMunich | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/8MdbPzWcIw

— Celtic Football Club (@CelticFC) February 12, 2025