El Manchester City volverá a la acción en la Premier League este sábado 15 de marzo, cuando reciba en el Etihad Stadium a un Brighton que ha demostrado ser un equipo competitivo y que aspira a meterse en la pelea por puestos europeos.

El duelo, que comenzará a las 16:00 en España, 12:00 en Argentina y 9:00 en México, será una prueba clave para los dirigidos por Pep Guardiola, quienes llegan golpeados tras recientes tropiezos y con la obligación de sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por el título.

Por su parte, el Brighton, bajo la dirección del joven técnico Fabian Hürzeler, se encuentra en un gran momento y quiere consolidarse en la parte alta de la tabla. Con una idea de juego ofensiva y dinámica, los visitantes buscarán sorprender en Manchester y llevarse un resultado que los acerque a los puestos europeos.

El conjunto de Guardiola no atraviesa su mejor racha. En sus últimos cinco partidos oficiales, ha conseguido solo dos victorias y ha sufrido tres derrotas, lo que ha generado cierta incertidumbre entre sus seguidores.

Últimos resultados del City:

El revés más reciente, una caída ante Nottingham Forest, dejó en evidencia ciertas debilidades defensivas y la falta de contundencia en ataque. Además, la eliminación en Champions League a manos del Real Madrid ha generado malestar en el vestuario.

Mientras el equipo intenta recuperar su mejor versión, Erling Haaland fue visto relajándose en Cornualles practicando pesca, en un intento de despejarse de la presión acumulada en las últimas semanas.

El Brighton está firmando una temporada notable, consolidándose como un equipo competitivo que no solo complica a los grandes, sino que también sueña con clasificar a una competición europea.

En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha mostrado un rendimiento impresionante, consiguiendo cinco victorias consecutivas entre Premier League y FA Cup.

Últimos resultados del Brighton:

Gracias a estos resultados, el equipo ha logrado mantenerse en la sexta posición de la tabla con 46 puntos, afianzándose en la pelea por los cupos europeos.

El club también ha apostado por reforzar su plantilla con fichajes estratégicos, como Yankuba Minteh y Mats Wieffer, lo que ha permitido al equipo mantener un alto nivel de competitividad.

El Manchester City, con la presión de seguir sumando para mantenerse en la pelea por el campeonato, tiene un desafío complicado. Mientras tanto, el Brighton llega con confianza, sabiendo que una victoria lo acercaría aún más a los puestos de clasificación europea.

Además, la reciente victoria del Newcastle ante el West Ham por 1-0, con gol de Bruno Guimarães, ha igualado a los Citizens en puntos, lo que obliga al City a no tropezar si quiere mantenerse en la pelea.

Por otro lado, el Manchester City ha anunciado la construcción de un nuevo centro de entrenamiento exclusivo para su equipo femenino, con una inversión de 10 millones de libras, que incluirá instalaciones de primer nivel.

