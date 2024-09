Marruecos vs España Mundial Femenino Sub 20: Horario y donde ver el partido. La selección española enfrenta a Marruecos en el tercer partido de la fase de grupos, con el objetivo de mantener su posición como líder del Grupo C y asegurar su pase a la siguiente fase del Mundial Sub-20.

España llega a la tercera jornada del Mundial Femenino Sub-20 con la confianza al máximo tras haber vencido en sus dos primeros encuentros, primero contra Estados Unidos por la mínima diferencia y luego con una contundente victoria de 2-0 frente a Paraguay. Ahora, las españolas se medirán a Marruecos con la misión de asegurar su liderazgo en el Grupo C y seguir su camino hacia la fase eliminatoria. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, donde las dirigidas por Pedro López buscarán cerrar la fase de grupos con un pleno de victorias. El choque entre España y Marruecos promete ser un desafío interesante para ambos equipos. Mientras España ya tiene asegurada su clasificación a la siguiente ronda, el objetivo ahora es consolidar su lugar como líderes indiscutibles del Grupo C. Tras superar a Estados Unidos en su debut y posteriormente a Paraguay, la selección española ha mostrado un juego sólido y equilibrado, con Olaya Rodríguez destacándose como una de las figuras claves al anotar en el primer partido del torneo. pic.twitter.com/Pz2GydqlSh — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) September 7, 2024 Horario: 6:00 PM (Colombia), 7:00 PM (Venezuela, Chile y República Dominicana) y 8:00 PM (Argentina y Uruguay) ¿Donde ver el partido? El duelo se podrá ver de forma gratuita por www.plus.fifa.com El partido se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Las españolas saben que, aunque ya tienen asegurado un lugar en la siguiente fase, no deben confiarse y saldrán a buscar una victoria que les permita llegar con el mejor impulso a los octavos de final. España y Marruecos se enfrentan en un duelo que podría definir mucho más que el liderazgo del grupo. Para las españolas, es una oportunidad de reafirmar su candidatura al título, mientras que Marruecos buscará dar la sorpresa y terminar su participación en el torneo con la frente en alto. La afición está lista para disfrutar de un partido que promete emoción y buen fútbol.