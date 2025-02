La Serie A nos trae un duelo con realidades opuestas entre Como 1907 y Juventus. El equipo recién ascendido enfrenta una prueba de fuego ante una Juventus que viene de golear y busca afianzarse en los primeros puestos del campeonato. Con las estadísticas a favor del conjunto bianconero, el Como intentará hacer valer su localía para dar el golpe.

Juventus plays at this stadium tonight. Beautiful. pic.twitter.com/4werThf6xD

🔹 Como 1907: Jean Butez; Alex Valle, Alberto Dossena, Edoardo Goldaniga; Yannick Engelhardt, Máximo Perrone, Alieu Fadera, Nicolás Paz, Maxence Caqueret; Assane Diao y Patrick Cutrone.

🔹 Juventus: Michele Di Gregorio; Nicolò Savona, Renato Veiga, Federico Gatti, Timothy Weah; Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Weston McKennie; Kenan Yıldız, Nicolás González y Randal Kolo Muani.

El Como 1907 viene de una derrota por 2-0 ante Bologna, en un partido donde mostró poca capacidad ofensiva y fragilidad defensiva. El equipo necesita mejorar su solidez y encontrar una mejor conexión en ataque para poder competir ante un rival de la talla de Juventus.

Por su parte, la Vecchia Signora llega con el ánimo en alza tras un contundente 4-1 frente a Empoli. Con un equipo bien estructurado y una ofensiva en gran forma, los dirigidos por Massimiliano Allegri son amplios favoritos para llevarse la victoria.

Las probabilidades están claramente del lado de Juventus, con un 86% de opciones de ganar, mientras que Como 1907 apenas cuenta con un 10% y el empate se presenta como un resultado poco probable con solo un 4%.

A reminder that Fiorentina bought Moise Kean from Juventus in the summer for just €13 million 🤯 pic.twitter.com/qxXhoYDUof

— ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2025