La UEFA Champions League entra en su etapa más emocionante. Este viernes, a partir de las 12:00 horas en Europa, se llevará a cabo el sorteo de los playoffs, donde los equipos clasificados conocerán sus rivales en una fase que promete duelos de alto voltaje. Entre las posibles combinaciones, todas las miradas están puestas en un posible nuevo enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City, lo que significaría el cuarto año consecutivo en el que ambas potencias europeas se crucen en la competencia.

Desde 2021, el City y el Madrid han protagonizado eliminatorias vibrantes en la Champions, siendo los únicos equipos capaces de eliminarse mutuamente en este período. En las últimas tres temporadas, los de Carlo Ancelotti salieron victoriosos en dos oportunidades, mientras que los de Pep Guardiola lograron imponerse en la más reciente, con un contundente 4-0 en la vuelta de semifinales en 2023.

El historial refleja la paridad entre ambos conjuntos: en 12 enfrentamientos oficiales, el City ha ganado 4 veces, el Madrid 3 y han empatado en 5 ocasiones. Sin embargo, hay un dato que inquieta a los blancos: el conjunto inglés es uno de los pocos equipos europeos, junto con Arsenal y AC Milan, que mantienen un balance positivo ante el máximo ganador de la Champions.

