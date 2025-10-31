Conflicto interno en el vestuario del Real Madrid: Xabi Alonso apunto contra Vinicius Jr. El técnico del Real Madrid habló en la previa del partido ante el Valencia, dejando atrás la controversia con Vinicius tras el Clásico y destacando la importancia de mantener la concentración en LaLiga antes de una exigente semana con compromiso europeo.

Horas antes de que Kylian Mbappé reciba oficialmente la Bota de Oro, Xabi Alonso se presentó ante la prensa en la Ciudad Real Madrid y dejó un mensaje claro: el episodio con Vinicius Jr. está cerrado. El entrenador blanco se mostró sereno, elogió la reacción del brasileño y pidió foco total en el próximo compromiso liguero ante el Valencia, un rival que ya supo sorprender al conjunto merengue la temporada pasada.

“El caso Vinicius está cerrado”

Con tono firme y sin esquivar responsabilidades, Alonso se refirió al tema que marcó la semana en Valdebebas: el comportamiento de Vinicius en el Clásico y su posterior comunicado. “El miércoles, después de dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos. Vini estuvo impecable, habló desde el corazón y con sinceridad. Quedé muy satisfecho. Desde entonces, el asunto quedó zanjado”, afirmó el técnico.

Consultado por el comunicado del brasileño, Alonso valoró su sinceridad: “Fue un mensaje muy positivo, mostró su honestidad y el compromiso que tiene con el club y la afición. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros dentro del vestuario. No habrá ninguna represalia; lo que nos importa es el rendimiento en el campo”.

Enfocado en el duelo ante Valencia

El entrenador blanco sabe que no hay margen de relajación tras la euforia del Clásico. “Después de una primera semana muy positiva, llega otra igual de exigente, con dos partidos de Liga y Champions. Queremos cerrar este bloque con energía positiva. El equipo está con ganas y mañana afrontamos el primero ante el Valencia”, aseguró.

Alonso recordó la última visita del conjunto ché al Santiago Bernabéu y advirtió sobre el peligro del rival: “El año pasado el Valencia ganó aquí. No podemos confiarnos. Después de una gran victoria, a veces se baja el ritmo, y no quiero que eso suceda. Hay que salir con alerta desde el primer minuto”.

Mbappé y la Bota de Oro

El técnico también se refirió al presente de Kylian Mbappé, quien será premiado por su brillante temporada goleadora. “Kylian ha marcado, marca y seguirá marcando. Afronta su rol con mucha positividad y el equipo debe ayudarle a seguir brillando. Felicito a Kylian por su Bota de Oro. Es un premio merecido por su esfuerzo y dedicación”, destacó Alonso.

Sobre la carga de minutos del delantero francés, el entrenador reconoció que será prudente en la gestión: “Siempre me preocupa la carga de minutos. Hay que saber cuándo dar descanso y cuándo exigir. Lo importante es tener a todos en su mejor momento físico y mental”.

El Clásico, un punto de inflexión

Aunque aseguró que “el Clásico ya está apartado”, Alonso admitió que la victoria dejó lecciones importantes. “Fue más que tres puntos. El equipo mostró solidez, concentración y una actitud impecable. Esa mentalidad debe ser el punto de partida para lo que viene”, explicó.

El técnico reconoció que revisó el partido junto a su cuerpo técnico: “Lo he vuelto a ver, y muchas de las cosas que habíamos trabajado se reflejaron en el campo. La intensidad, los duelos, las ganas… eso es lo que quiero que se mantenga”.

Bajas y gestión del plantel

Uno de los temas que más preocupan en el cuerpo técnico es la situación de Dani Carvajal, quien volvió a lesionarse tras disputar solo 25 minutos ante el Barcelona. “Fue la peor noticia del lunes. Carvajal es fundamental en el día a día y aporta mucho al grupo. No soy médico, pero esperamos que se recupere pronto”, lamentó Alonso.

En cuanto a posibles rotaciones, el técnico aclaró: “Podría haber cambios, pero no pensando en el martes, sino en el partido de mañana. En la Champions puedes recuperar puntos; en Liga no. Cada encuentro es una final”.

Una semana decisiva para el Real Madrid

Con la mente puesta en mantener el liderato y encarar con confianza el próximo reto europeo, Xabi Alonso insistió en que el grupo debe mantener la seriedad mostrada en los últimos partidos. “La victoria en el Clásico fue importante, pero hay que seguir con la misma concentración. Si bajamos el nivel, perderemos puntos. Este equipo está unido, con hambre y con foco en lo que viene”, cerró el entrenador merengue.