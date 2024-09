Barrow AFC, el club que desafía la geografía, se prepara para un emocionante enfrentamiento contra Chelsea en los 16avos de la Carabao Cup. Fundado en 1901, el Barrow ha tenido una trayectoria llena de altibajos, destacándose en la Football League entre 1921 y 1972, con logros notables como el ascenso a la tercera división en 1967. Sin embargo, tras su salida de la Football League, el equipo ha navegado por las aguas de las ligas inferiores, logrando ascensos significativos y dos victorias en el FA Trophy en 1990 y 2010.

El Barrow juega sus partidos en el Furness Building Society Stadium, pero su localización, considerada un “callejón sin salida”, plantea un desafío para atraer talento. Este aislamiento geográfico, a 50 kilómetros de la autopista más cercana, ha llevado al club a tomar decisiones innovadoras. Para mejorar su plantilla, el equipo ha optado por entrenar en Mánchester, a 160 kilómetros de Barrow. Esta estrategia busca atraer futbolistas que prefieren un entorno más accesible y competitivo para entrenar, lo que les ha permitido contar con talentos como James Chester, exjugador del Manchester United, y el goleador Ben Whitfield.

El enfoque del Barrow no solo se centra en la calidad de los jugadores, sino también en fortalecer la conexión con la comunidad local. Cada viernes, los futbolistas llegan a Barrow para hospedarse en un hotel y realizar visitas a colegios, lo que refuerza su compromiso con los jóvenes de la ciudad. Este modelo ha permitido que el equipo no solo compita en la cuarta categoría del fútbol inglés, sino que también forme un vínculo significativo con sus aficionados.

𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄 🗞️

Barrow heads down to London as the League Two leaders, ready to face Premier League big hitters Chelsea, in the Third Round of the Carabao Cup. 🏆

Read more 👉 https://t.co/3cmijQ3WyP.#WeAreBarrow pic.twitter.com/9oMaRX3Jqg

— Barrow AFC (@BarrowAFC) September 24, 2024