En la vasta y rica historia del fútbol inglés, pocos episodios son tan conmovedores como el renacimiento del Wimbledon FC, un club que enfrentó una de las traiciones más dolorosas a las que puede ser sometido un equipo: ser despojado de su hogar y su identidad. A lo largo de las décadas, este equipo del sur de Londres fue creciendo, desde sus humildes inicios en 1889 hasta convertirse en una fuerza a tener en cuenta en las ligas más competitivas de Inglaterra. Sin embargo, su historia no solo se define por sus éxitos deportivos, sino también por una lucha sin precedentes en la que los verdaderos protagonistas fueron sus hinchas.

Wimbledon FC comenzó su travesía como un club pequeño, forjando su reputación en las divisiones semiprofesionales. Su crecimiento fue meteórico, pasando de la Southern League a ingresar en la Football League en 1977. La década de 1980 fue crucial para el club, y tras varios ascensos consecutivos, el equipo logró lo impensado: llegar a la Primera División en 1986, una hazaña increíble para un club con recursos modestos.

Pero el momento cumbre de Wimbledon FC llegó en 1988, cuando el equipo, apodado la “Crazy Gang” por su estilo duro y desenfadado dentro y fuera del campo, derrotó al todopoderoso Liverpool en la final de la FA Cup. Con un gol de cabeza de Lawrie Sanchez y una actuación monumental del arquero Dave Beasant, quien detuvo un penal clave, el Wimbledon ganó 1-0, y su gesta se convirtió en una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol inglés.

A pesar de los éxitos en el campo, la década de los 90 y principios del 2000 trajeron incertidumbre financiera. El club, incapaz de competir económicamente con los gigantes del fútbol inglés, enfrentaba dificultades para modernizar su estadio, Plough Lane, y competir en la cada vez más comercializada Premier League. Fue entonces cuando en 2001, los propietarios del Wimbledon FC, sumidos en una crisis financiera, tomaron una decisión que cambiaría para siempre el destino del club: trasladarlo a Milton Keynes, una ciudad a más de 90 kilómetros al norte de su hogar en Wimbledon.

La idea del traslado fue recibida con furia por parte de los aficionados, quienes consideraron esta decisión una traición a la historia y el espíritu del club. Los hinchas protestaron, formaron campañas y hasta llevaron su lucha a los tribunales, pero nada pudo detener la decisión de la junta directiva. En 2002, la FA autorizó el cambio, y Wimbledon FC dejó de existir tal y como se le conocía, pasando a convertirse en Milton Keynes Dons (MK Dons).

