Con el inicio de la temporada 2024/25 a la vuelta de la esquina, el Atalanta BC ha hecho olas en el mercado de fichajes con una serie de incorporaciones estratégicas que prometen revitalizar su plantilla. En un verano agitado, el club bergamasco ha contratado a una mezcla de jóvenes talentos y experimentados jugadores que se perfilan como piezas clave para enfrentar los desafíos que se avecinan, comenzando con el enfrentamiento contra el Real Madrid en la Supercopa de 2024.

Uno de los fichajes más destacados es Charles De Ketelaere, mediocentro ofensivo belga de 23 años, quien llega del AC Milan por una cifra cercana a los 22 millones de euros. Su visión de juego y capacidad de creación serán cruciales para dinamizar el ataque del Atalanta.

En la línea ofensiva, el club ha sumado a Mateo Retegui, delantero centro italiano-argentino procedente del Génoa, también con un coste de 22 millones de euros. Su habilidad para encontrar la red se espera que aporte la chispa necesaria en los momentos decisivos.

Un nuovo centravanti in città: benvenuto a Bergamo, @mateoretegui 🌟

There's a new 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 in town: welcome to Bergamo, Mateo 🧉🇮🇹#Retegui || #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/T5oU1HPe48

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 8, 2024