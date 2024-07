Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un hecho sin precedentes en la historia del fútbol, el reciente torneo de selecciones ha sido dominado por entrenadores de un mismo país: Argentina. Este logro histórico se reflejó en la fase de grupos, donde cada grupo fue liderado por un entrenador argentino, demostrando la notable influencia y la calidad de la escuela de entrenadores del país sudamericano.

En el Grupo A, Lionel Scaloni, al frente de la selección argentina, guió a su equipo a la primera posición con un desempeño sólido y estratégico. Scaloni, quien llevó a Argentina al título de la Copa América en 2021 y la Copa del Mundo en 2022, continúa demostrando su capacidad para liderar y motivar a sus jugadores.

El Grupo B fue liderado por Fernando Batista, quien ha estado al mando de la selección venezolana. Batista, conocido por su enfoque en el desarrollo juvenil y su capacidad para trabajar con jugadores jóvenes, ha transformado a Venezuela en un equipo competitivo y bien organizado.

Marcelo Bielsa, una figura icónica en el fútbol mundial, llevó a la selección uruguaya a la cima del Grupo C. Bielsa, con su estilo táctico innovador y su enfoque meticuloso, ha revitalizado a Uruguay, asegurando su posición en el torneo con actuaciones convincentes.

Finalmente, en el Grupo D, Néstor Lorenzo, dirigiendo a la selección colombiana, aseguró el primer lugar con un equipo bien estructurado y ofensivamente potente. Lorenzo ha sido crucial en el desarrollo de Colombia, destacando su capacidad para adaptarse y ejecutar estrategias efectivas en el campo.

