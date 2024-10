Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 20 de octubre, el Estadio Cibao en República Dominicana será testigo de un emocionante encuentro entre Corea del Norte y Kenia en la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. El partido comenzará a las 16:00 (hora local) y promete ofrecer una interesante disputa entre dos equipos con realidades opuestas en el torneo hasta el momento.

Corea del Norte llega a este compromiso con gran confianza, luego de debutar con una contundente victoria 4-1 sobre México. El equipo asiático mostró su potencial ofensivo y será un rival difícil de batir para las kenianas, que, en su primer partido, cayeron 2-0 ante una sólida selección inglesa.

