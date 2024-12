Cristiano Ronaldo no rehuyó la polémica en la reciente edición de los Globe Soccer Awards, celebrada en Dubai. Durante el evento, el jugador portugués expresó su desacuerdo con la entrega del Balón de Oro 2024 al español Rodri, argumentando que el reconocimiento debió recaer en Vinícius Jr., figura clave del Real Madrid.

“Vinícius Jr. debería haber ganado el Balón de Oro. En mi opinión, estaba claro”, afirmó Cristiano durante una entrevista en el marco de la ceremonia. Sus palabras resonaron rápidamente en el mundo del fútbol, intensificando el debate sobre los criterios de selección de uno de los premios más prestigiosos del deporte.

A great way to end the year. Thank you to my teammates, staff, to everyone who has supported me along the way, and especially to my family. There is still more to come! pic.twitter.com/zJOHDJ9ZEL

El portugués, quien ha ganado el Balón de Oro en cinco ocasiones, también aprovechó para lanzar un dardo al sistema de votación de este galardón:

“Por eso me encantan los Globe Soccer Awards, son honestos. Aquí se reconoce el mérito verdadero, no hay lugar para injusticias.”

Cristiano respaldó su postura señalando la brillante temporada de Vinícius Jr., quien se destacó con actuaciones determinantes tanto en LaLiga como en la Champions League. A pesar de ello, el premio fue entregado a Rodri, mediocampista del Manchester City y pilar en la conquista del triplete (Premier League, FA Cup y Champions) por parte de su equipo.

“Vinícius no solo brilló individualmente, sino que también fue decisivo en los momentos importantes. Eso debería pesar más que cualquier estadística general”, agregó el delantero.

El Balón de Oro, otorgado por la revista France Football, ha sido objeto de críticas en múltiples ocasiones, y las palabras de Cristiano reavivan la discusión sobre la objetividad del proceso de selección. Mientras Rodri es celebrado por su consistencia y su rol central en el éxito colectivo, muchos coinciden con Ronaldo en que Vinícius representó un nivel de espectacularidad que marcó la diferencia durante la temporada.

🚨 Cristiano Ronaldo: “Vinicius Jr should have won the Ballon d’Or, in my opinion it was clear”.

“It was UNFAIR. This is why I love Globe Soccer Awards, they are honest”. pic.twitter.com/kQqhNBZXHE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024