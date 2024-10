En una reciente publicación en Instagram, Georgina Rodríguez sorprendió a los seguidores de Cristiano Ronaldo al mostrar a su hijo mayor, Cristiano Jr, luciendo la camiseta de Alejandro Garnacho, el joven extremo argentino que milita en el Manchester United. La camiseta alternativa, de color azul y con el número 17 en la espalda, llamó la atención de los fanáticos por su inesperada elección. Aunque muchos podrían haber asumido que el joven, conocido por su admiración hacia Lionel Messi, llevaría una camiseta del rosarino, esta vez optó por la de Garnacho, quien ha sido compañero de su padre en los “Diablos Rojos”.

El mensaje de Georgina acompañaba la foto con un simple “Deberes”, destacando el momento cotidiano del hijo de Cristiano Ronaldo mientras hacía tareas escolares. La elección de la camiseta es significativa, dado que Garnacho es una de las jóvenes promesas del fútbol argentino y ha comenzado a destacar en la selección nacional, la “Scaloneta”.

Cristiano Ronaldo Jr ha expresado en varias ocasiones su admiración por Lionel Messi, lo que ha generado múltiples comentarios en el entorno del fútbol. En su primera publicación en Instagram, el joven subió una foto con el astro argentino acompañada del mensaje: “Gracias, mi ídolo”, lo que dejó claro su fanatismo por la Pulga. Este gesto fue muy comentado, especialmente por la histórica rivalidad futbolística entre Messi y su padre, Cristiano Ronaldo.

