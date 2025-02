Cristiano Ronaldo celebró su cumpleaños número 40 en plena forma, demostrando que la edad es solo un número. Con 7 goles en 6 partidos en lo que va del año, el portugués sigue brillando con el Al-Nassr y ahora tiene la mira puesta en un nuevo objetivo: convertirse en dueño de varios clubes de fútbol.

En una entrevista con Canal 11, de la Federación Portuguesa de Fútbol, CR7 descartó cualquier interés en ser entrenador, director deportivo o CEO de un club. En su lugar, reveló su verdadera aspiración:

✅ Most followed person on Instagram

✅ First person to score 100 Champions League goals

✅ Most Champions League goals

✅Most international caps (male)

✅ Most goals scored in international football (male)

Happy birthday to the GOAT, Cristiano Ronaldo 👑 pic.twitter.com/VAOtXtqN23

— Guinness World Records (@GWR) February 5, 2025