El enfrentamiento entre Crystal Palace y Millwall por los octavos de final de la FA Cup ya comienza a tomar forma, y las posibles alineaciones reflejan las estrategias con las que cada equipo intentará hacerse con el triunfo en Selhurst Park. Mientras el equipo dirigido por Oliver Glasner apostará por un esquema 3-4-2-1 que refuerza la solidez defensiva sin perder creatividad en el ataque, Alex Neil planteará un 4-2-3-1 con la intención de mantener el equilibrio entre defensa y ofensiva.

El conjunto local buscará aprovechar su buen momento en la Premier League para imponer condiciones en su estadio. Para ello, Glasner confiaría en un once con Matt Turner bajo los tres palos y una línea de tres defensores compuesta por Marc Guehi, Maxence Lacroix y Chris Richards. Los carriles estarán a cargo de Tyrick Mitchell y Daniel Muñoz, quienes tendrán la tarea de aportar profundidad y apoyar en la recuperación.

En la zona media, Will Hughes y Adam Wharton serán los encargados de manejar los tiempos del equipo, mientras que Justin Devenny y Daichi Kamada se posicionarán más adelantados para generar peligro en la ofensiva. En punta, Jean-Philippe Mateta será la principal referencia de ataque, buscando aprovechar su potencia y capacidad goleadora.

El conjunto local no podrá contar con Cheick Doucouré, Chadi Riad y Joel Ward, quienes se encuentran fuera de la convocatoria por lesión.

Por su parte, el Millwall intentará frenar el poderío del Palace con un 4-2-3-1 bien estructurado. Lukas Jensen se perfila como el guardián del arco, resguardado por una defensa conformada por Joe Bryan, Jake Cooper, Japhet Tanganga y Wesley Harding.

En el mediocampo, Casper De Norre y Billy Mitchell formarán un doble pivote encargado de cortar los circuitos de juego del rival y distribuir el balón con criterio. Más adelante, Luke Cundle liderará la línea creativa acompañado por Femi Azeez y Camiel Neghli por los costados, con Mihailo Ivanović como único referente ofensivo.

