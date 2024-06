Emiliano “Dibu” Martínez ha alcanzado un hito significativo en su carrera como arquero de la selección argentina, sumando 40 partidos defendiendo los colores de su país. Sus estadísticas son testimonio de su talento y consistencia, consolidándose como uno de los mejores guardametas en la historia reciente de la Albiceleste.

Números impresionantes

Desde su debut con la selección mayor, el Dibu ha demostrado ser junto a Lionel Messi, uno de los pilares fundamentales para el equipo y los números hablan por sí solos:

Con 40 partidos en su haber y aún en la plenitud de su carrera, el futuro de Martínez en la selección argentina se vislumbra brillante. Sus aspiraciones van más allá de los logros personales; su objetivo es continuar contribuyendo al éxito colectivo del equipo, con la mirada puesta en los próximos desafíos, incluyendo la Copa del Mundo 2026.

¿Podrá el “Dibu” Martínez mantener el arco en cero el día de hoy contra Chile?

Emi Martínez and @Argentina are back in #CopaAmérica action as they take on Chile. 🇦🇷

Good Luck, Dibu! 🧤 pic.twitter.com/VXYBCcN6zv

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 25, 2024