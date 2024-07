¿Cuáles son las estadísticas de Lamine Yamal en la Eurocopa? Conocé las estadísticas de la joven estrella española acá.

Lamine Yamal ha sido una de las sensaciones de la Eurocopa 2024, destacándose como un jugador clave para España. Con solo 17 años, el joven delantero del FC Barcelona ha sorprendido a muchos con su madurez y habilidad en el campo.

Estadísticas Impresionantes

Hasta las semifinales, Yamal ha participado en cinco partidos, acumulando 329 minutos de juego, con un promedio de 65.8 minutos por partido. Aunque no ha anotado goles, ha hecho 13 intentos con un promedio de 2.6 por partido, y ha proporcionado 3 asistencias, con un promedio de 0.6 por partido. Su precisión de pase ha sido notable, con un 81% de acierto. Además, ha alcanzado una velocidad máxima de 31.6 km/h, con un promedio de 30.67 km/h por partido, y ha cubierto una distancia total de 36.03 km, promediando 6.8 km por partido.

🌟 Lamine Yamal has become the youngest player to ever participate in a Euro/World Cup semi-final, breaking Pele's record in the 1958 World Cup. #EURO2024 pic.twitter.com/6ZxKcy3udv — Reshad Rahman (@ReshadFCB) July 9, 2024

Contribuciones Clave

Yamal no solo ha sido un creador de oportunidades, sino que también ha mostrado una impresionante capacidad para mantener el ritmo del juego. Su visión de juego y precisión en los pases han sido destacadas, permitiendo a España jugar un fútbol ofensivo y dinámico.

Lamine Yamal on his Instagram story ahead of Spain vs. France 👀 pic.twitter.com/aepEJnN1kk — ESPN FC (@ESPNFC) July 9, 2024

Enfrentamiento Contra Francia

Hoy, España se enfrentará a Francia en las semifinales, y todas las miradas estarán puestas en Yamal. Su desempeño será crucial para las aspiraciones de España de llegar a la final. Francia, con su sólida defensa, será un desafío formidable, pero Yamal ya ha demostrado que puede superar a los mejores.

Last year, Lamine Yamal scored a worldie for Spain vs. France in the U-17 European Championship semifinals. Today, he'll play for Spain in a Euro semifinal vs. France. A lot can change in a year ✨ pic.twitter.com/XASbMVBYzY — ESPN FC (@ESPNFC) July 9, 2024

Futuro Brillante

Independientemente del resultado de la semifinal, Yamal ya ha dejado una huella imborrable en esta Eurocopa. Su habilidad, juventud y potencial auguran un futuro brillante tanto para él como para la selección española.

RW: Lamine Yamal (16)

RB: Jesús Navas (38) Yamal’s partner on Spain’s right-hand side is older than his dad 🤯 pic.twitter.com/ecXhUoAIXT — B/R Football (@brfootball) July 9, 2024

Con su participación en la Eurocopa 2024, Lamine Yamal no solo ha consolidado su lugar en el equipo nacional, sino que también ha captado la atención de aficionados y expertos en todo el mundo, quienes ahora lo ven como una de las futuras estrellas del fútbol internacional.