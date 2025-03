¿Cuándo juega Racing por la Copa Libertadores? La Academia integrará el Grupo E y enfrentará a Colo-Colo, Fortaleza y Atlético Bucaramanga en su camino por la gloria continental.

Racing Club ya tiene definido su itinerario en la Copa Libertadores 2025. El sorteo realizado en la sede de la CONMEBOL dejó a la Academia en el Grupo E, donde se medirá con Colo-Colo (Chile), Fortaleza (Brasil) y Atlético Bucaramanga (Colombia) en una zona que promete ser muy disputada.

Con el objetivo de pelear por su tercera Copa Libertadores, el equipo de Avellaneda buscará superar esta fase y encaminarse hacia los octavos de final. Con un plantel competitivo y la jerarquía que lo caracteriza, Racing intentará escribir un nuevo capítulo de gloria en el torneo más importante del continente.

Los rivales de Racing en la fase de grupos

Colo-Colo (Chile): El Cacique es el equipo más grande de Chile y un histórico de la Libertadores. Con su mítico estadio Monumental David Arellano, buscará hacer pesar su localía.

Fortaleza (Brasil): Uno de los equipos en crecimiento del fútbol brasileño. Su juego ofensivo y su fortaleza en el estadio Castelão lo convierten en un rival complicado.

Atlético Bucaramanga (Colombia): La sorpresa del fútbol colombiano. Será la primera experiencia internacional para el equipo auriverde, que intentará dar el golpe en su debut copero.

El camino de Racing en la fase de grupos

La CONMEBOL confirmó las fechas y horarios para la participación de la Academia en la Copa Libertadores:

Fecha 1 – 1 de abril | Fortaleza vs. Racing (V) – 21:30 h

Fecha 2 – 10 de abril | Racing vs. Atlético Bucaramanga (L) – 19:00 h

Fecha 3 – 22 de abril | Colo-Colo vs. Racing (V) – 21:30 h

Fecha 4 – 6 de mayo | Atlético Bucaramanga vs. Racing (V) – 17:00 h

Fecha 5 – 14 de mayo | Racing vs. Colo-Colo (L) – 21:30 h

Fecha 6 – 29 de mayo | Racing vs. Fortaleza (L) – 21:30 h

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2025

El torneo más prestigioso de Sudamérica presenta grupos muy parejos y con grandes candidatos al título. Así se conformaron las zonas:

Grupo A: Botafogo (BRA), Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) y Carabobo (VEN).

Grupo B: River Plate (ARG), Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER) y Barcelona SC (ECU).

Grupo C: Flamengo (BRA), Liga de Quito (ECU), Deportivo Táchira (VEN) y Central Córdoba (ARG).

Grupo D: São Paulo (BRA), Libertad (PAR), Talleres (ARG) y Alianza Lima (PER).

Grupo E: Racing (ARG), Colo-Colo (CHI), Fortaleza (BRA) y Atlético Bucaramanga (COL).

Grupo F: Nacional (URU), Internacional (BRA), Atlético Nacional (COL) y Bahía (BRA).

Grupo G: Palmeiras (BRA), Bolívar (BOL), Sporting Cristal (PER) y Cerro Porteño (PAR).

Grupo H: Peñarol (URU), Olimpia (PAR), Vélez (ARG) y San Antonio Bulo Bulo (BOL).

Racing y el sueño de la segunda Libertadores

La Academia se prepara para un desafío de alto nivel, con un grupo que lo llevará a enfrentar a clubes de Brasil, Chile y Colombia. Racing buscará reafirmar su jerarquía en la competencia y dar pelea en el continente con la mira puesta en la gran final.