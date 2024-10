El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció este lunes la reducción de la sanción impuesta a Paul Pogba, mediocampista de la Juventus, de 4 años a 18 meses, tras considerar que el positivo en testosterona que arrojó en agosto de 2023 no fue intencionado. La sanción inicial, aplicada por la agencia antidopaje italiana, había suscitado un fuerte debate en torno a la gestión de sustancias

El caso de Pogba se remonta al primer partido de la Serie A 2023-24 contra el Udinese, donde el jugador dio positivo en testosterona, un hecho que lo dejó fuera de los terrenos de juego. Según la defensa del futbolista, el resultado adverso fue consecuencia del consumo accidental de un suplemento recetado por un médico de Florida, especializado en tratar a deportistas de alto nivel.

Paul Pogba is returning to football in March 2025 🚨

The Juventus midfielder won his appeal with the Court of Arbitration for Sport and his ban has been reduced from four years to 18 months.

Pogba in a statement:

