La FIFA ha dado a conocer las sedes que albergarán el Mundial de Clubes 2025, el torneo más importante de fútbol de clubes jamás organizado en Estados Unidos. En un evento realizado en el marco del “Global Citizen Festival” en el Central Park de Nueva York, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que 12 estadios serán los encargados de acoger los partidos, y la gran final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un escenario imponente con capacidad para 82.500 espectadores.

La competición, que tendrá lugar entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025, reunirá a 32 de los mejores clubes del mundo. “Será el mayor acontecimiento futbolístico de clubes jamás celebrado en Estados Unidos”, afirmó Infantino, quien destacó la relevancia de este torneo no solo a nivel deportivo, sino también por su impacto global. La elección de Estados Unidos como sede refuerza el crecimiento exponencial del fútbol en el país norteamericano y su capacidad para organizar eventos de magnitud internacional.

