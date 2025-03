Manchester United y Arsenal se preparan para otro capítulo de su histórica rivalidad, con un duelo que promete ser vibrante en Old Trafford. Los números previos al choque reflejan dos realidades distintas: mientras el Arsenal ha sido más contundente en ataque y sólido en defensa, el United intentará aprovechar su localía para imponer condiciones.

En cuanto a victorias, los ‘Gunners’ han mostrado mayor regularidad en la temporada. De los últimos 43 partidos disputados en todas las competiciones, el Arsenal ha ganado 26, mientras que el United solo ha logrado 17 triunfos. Además, los de Mikel Arteta han demostrado ser más efectivos al momento de adelantarse en el marcador, ya que en 26 ocasiones fueron los primeros en marcar, mientras que el United lo hizo en 20 encuentros.

Uno de los aspectos que pueden marcar la diferencia en este partido es la capacidad goleadora de ambos equipos. El Arsenal ha demostrado ser más contundente en ataque, con un promedio de 2.05 goles por partido, mientras que el Manchester United registra 1.63 goles por encuentro.

Además, los ‘Gunners’ han recibido menos goles en contra, con una media de 0.81, mientras que los ‘Red Devils’ han mostrado más vulnerabilidad, encajando 1.37 tantos por partido. En cuanto a la estadística de goles esperados (xG), el Arsenal también lidera con 1.74, superando los 1.54 del United.

El Arsenal no solo es más efectivo en ataque, sino que también ha demostrado ser más sólido en defensa. En 17 de los últimos 43 encuentros, los dirigidos por Arteta han mantenido su valla invicta, mientras que el United lo ha logrado en solo 10 partidos.

Por otro lado, cuando se trata de remontar marcadores adversos, los ‘Red Devils’ han tenido más dificultades. En 30 de los 43 encuentros, recibieron el primer gol del partido, mientras que el Arsenal solo comenzó perdiendo en 14 ocasiones.

En cuanto a volumen ofensivo, los números son bastante parejos. El Manchester United promedia 14.56 remates por partido, apenas por encima de los 14.28 del Arsenal. Sin embargo, en precisión de disparos, los ‘Gunners’ tienen una ligera ventaja con 5.19 remates al arco por encuentro, frente a los 5.09 del equipo de Old Trafford.

En el apartado de tiros de esquina, el Arsenal también se muestra más incisivo, con una media de 6.77 corners por partido, en comparación con los 5.07 del United.

En cuanto a disciplina, ambos equipos han mantenido un registro similar en tarjetas amarillas y rojas. El Manchester United promedia 2.24 tarjetas por partido, mientras que el Arsenal ha sido algo más disciplinado, con 1.95 tarjetas en promedio.

Desde los doce pasos, el United ha sido más certero en su ejecución. Ha convertido 4 de 4 penales ejecutados, logrando una efectividad perfecta. En cambio, el Arsenal ha tenido más oportunidades, con 7 penales a favor, pero ha fallado en tres ocasiones, anotando solo 4 de 7.

