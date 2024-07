La selección española de fútbol ha sido una de las más exitosas en la historia de la Eurocopa, habiendo disputado cuatro finales en diferentes ediciones del torneo. A continuación, un repaso de cada una de ellas:

F*ck ego, following back every follower who replies "Vamos Espana" under this tweet. pic.twitter.com/NX6Y1xTbnc

— ArgentineCuler (@FCB_Argentine) July 9, 2024