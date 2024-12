El próximo miércoles 18 de diciembre de 2024, el Real Madrid disputará su undécima final en una competición mundial de clubes. Esta vez, los Merengues enfrentarán al Pachuca mexicano en la final de la Copa Intercontinental en el Estadio Lusail de Doha, Qatar.

Con un récord envidiable y un palmarés lleno de títulos, el Real Madrid es sinónimo de éxito en el fútbol. A continuación, repasamos las diez finales que han cimentado su estatus como uno de los mejores clubes del mundo.

Primer partido: Peñarol 0-0 Real Madrid

Segundo partido: Real Madrid 5-1 Peñarol

El Real Madrid se alzó con la primera Copa Intercontinental al derrotar al Peñarol de Uruguay. Tras un empate sin goles en Montevideo, los blancos deslumbraron en el Santiago Bernabéu con una contundente victoria liderada por Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskas.

