27/03/2025 · 09:18 AM

La disputa por el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina, y no solo los equipos se preparan para la competencia, sino que las cifras vinculadas al torneo también se han convertido en protagonistas. River Plate y Boca Juniors, los dos gigantes del fútbol argentino, se alistan para lo que promete ser una edición histórica del torneo global que se disputará a mediados de este año en Estados Unidos. Y más allá de las expectativas deportivas, ambos clubes se llevarán una fortuna simplemente por participar.

FIFA ha confirmado que, solo por disputar la fase de grupos del Mundial de Clubes, tanto el Xeneize como el Millonario recibirán la impresionante suma de 15.210.000 dólares. Aunque se había especulado con cifras mayores, cercanas a los 30 o incluso 40 millones, el monto final se fijó en un valor ligeramente inferior, pero con la posibilidad de aumentar dependiendo del rendimiento de los equipos en la competencia.

El premio por cada victoria en la fase de grupos se eleva a 2.000.000 de dólares, mientras que por un empate, los equipos se asegurarán 1.000.000 de dólares adicionales. Sin embargo, no habrá premios si los equipos no logran obtener puntos. En un torneo tan competitivo, cada triunfo se vuelve clave para no solo avanzar en el certamen, sino también para engrosar los ingresos.

Si River o Boca logran superar la fase de grupos y clasifican a octavos de final, la recompensa sube considerablemente, alcanzando los 7.500.000 dólares. A medida que avanzan en el torneo, los montos se incrementan, con 13.125.000 dólares en cuartos de final, 21.000.000 de dólares en semifinales, y 30 millones de dólares por llegar a la final. Pero lo que realmente marca la diferencia es el premio para el campeón, que podría llevarse hasta 125.000.000 de dólares si acumula victorias en todas las etapas previas. Este monto supera, por ejemplo, el costo que pagó Chelsea por el mediocampista argentino Enzo Fernández, que alcanzó los 120 millones de dólares en enero de 2023.

El sorteo de los grupos ya está definido, y los equipos argentinos tendrán rivales de renombre en el camino. Boca Juniors, en el Grupo C, compartirá zona con el Bayern Múnich, el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi, y Auckland City de Nueva Zelanda, en lo que será un cruce nostálgico con el Bayern tras la final de la Intercontinental perdida en 2001. Mientras tanto, River Plate, ubicado en el Grupo E, tendrá que enfrentarse al Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, Rayados de Monterrey y Urawa Red Diamonds de Japón.

Con estos jugosos premios en juego, el Mundial de Clubes no solo se perfila como una competencia de alto nivel deportivo, sino también como una de las batallas económicas más importantes del año para los clubes involucrados. Para los argentinos, será una oportunidad única de ganar, no solo trofeos, sino también una fortuna millonaria que reforzará las arcas de los equipos más grandes del continente.